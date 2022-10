Ucraina: Duda, "parlando di 'bomba sporca' Russia cerca di 'congelare' la guerra"

Varsavia, 28 ott. (Adnkronos) – Le affermazioni non provate della Russia sulla possibilità che l'Ucraina utilizzi una "bomba sporca" è un tentativo di impedire all'Occidente di fornire aiuti, di congelare la guerra che "la Russia non può affrontare". Lo ha affermato il presidente polacco Andrzej Duda, secondo quanto riportato da Ukrinform .

Duda ha esortato i paesi occidentali a non cedere al ricatto della Russia e a continuare ad aiutare l'Ucraina fino a quando non ripristinerà il controllo sui suoi confini. Per il presidente polacco, il dialogo con Mosca potrà riprendere solo quando inizierà a rispettare le norme del diritto internazionale. "La Russia è un aggressore e, finché non lascerà l'Ucraina, continuerà ad essere un aggressore", ha affermato.