Ucraina: due stati tedeschi sanzioneranno chi utilizza il segno 'Z' nei luoghi pubblici

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – Gli stati federali tedeschi della Bassa Sassonia e della Baviera hanno annunciato sanzioni penali per l'uso del segno 'Z' nei luoghi pubblici, la lettera dell'alfabeto presente sui tank russi inviati in Ucraina. Lo scrive il Deutsche Welle.

"Chiunque – riferisce l'emittente internazionale tedesca – per mezzo del segno 'Z', esprima pubblicamente approvazione per la guerra aggressiva del presidente russo Putin contro l'Ucraina dovrebbe aspettarsi un procedimento penale in Bassa Sassonia", ha annunciato il ministro dell'Interno della Bassa Sassonia Boris Pistorius.

Mostrare questo simbolo alle manifestazioni in Bassa Sassonia dunque potrebbe essere considerata una violazione dell'ordine pubblico e perseguita penalmente. Stessa posizione è sostenuta dalle autorità bavaresi. Secondo il ministro della Giustizia del Land, Georg Eisenreich, è inaccettabile condonare crimini che violano il diritto internazionale.

"La libertà di opinione è una delle principali virtù della nostra costituzione, in Germania ognuno può esprimere la propria opinione. Tuttavia, la libertà di opinione finisce dove inizia il diritto penale", ha detto Eisenreich, sottolineando che tutti coloro che usano il segno 'Z' in Baviera nei luoghi pubblici dovrebbero sapere che possono essere perseguiti.