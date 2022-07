Ucraina: durante guerra hanno vinto gare d'appalto 83 società di cittadini russi

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – Il capo dell'Ufficio per la sicurezza economica dell'Ucraina, Vadym Melnyk, ha affermato che dall'inizio dell'invasione della Russia 83 società russe hanno vinto gare d'appalto in Ucraina. "I nostri analisti hanno stabilito che anche durante la guerra – ha detto durante la maratona informativa quotidiana – le gara sono state vinte da società in cui i beneficiari effettivi sono cittadini della Federazione Russa.

Abbiamo avviato 400 procedure di appalto per un importo di oltre 65 milioni di grivne (2 milioni di euro), soprattutto nei settori dell'acquisto di cavi di distribuzione elettrica, pezzi di ricambio per motori e l'acquisto di apparecchiature informatiche".