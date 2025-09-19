Ucraina e Italia: Scambi di Corpi e Mobilitazioni Sindacali a Confronto

In una giornata che segna un importante passo nella dolorosa vicenda del conflitto ucraino, l’Ucraina ha ricevuto il rimpatrio di mille corpi di soldati caduti. Questo gesto, raro nel contesto di tensioni e conflitti, rappresenta un barlume di collaborazione tra le due nazioni coinvolte, specialmente mentre i colloqui di pace continuano a rimanere fermi.

Il quartier generale per il trattamento dei prigionieri di guerra ha garantito che verranno effettuati tutti i test necessari per identificare i corpi in modo rapido ed efficiente.

Questo scambio segue una serie di operazioni simili, l’ultima delle quali è avvenuta ad agosto, quando 146 detenuti sono stati trasferiti da entrambe le parti. Tali scambi, insieme alla restituzione dei caduti, sono stati tra i pochi risultati tangibili emersi dai tre round di negoziati tenutisi a Istanbul tra maggio e luglio.

Mobilitazione nazionale in Italia

Parallelamente a quanto accade in Ucraina, l’Italia si prepara a un evento di mobilitazione nazionale senza precedenti. L’Unione Sindacale di Base (USB) ha proclamato una giornata di sciopero per il 22 settembre, dal titolo evocativo “Blocchiamo tutto”. Questa mobilitazione ha lo scopo di esprimere solidarietà verso la popolazione di Gaza e di denunciare la politica del governo israeliano, definito dall’USB come uno “Stato terrorista”.

Obiettivi della protesta

Il movimento intende anche richiedere una rottura con la corsa al riarmo e sostenere iniziative umanitarie come quella della Global Sumud Flotilla. Inoltre, il loro messaggio è chiaro: lottare per i diritti della Palestina e per un futuro senza conflitti. In questa giornata di sciopero, che coinvolgerà sia il settore pubblico che privato, ci si aspetta una grande partecipazione di lavoratori, studenti e cittadini. I trasporti pubblici, dalle metropolitane ai treni, saranno fermi in molte città, mentre le piazze si riempiranno di manifestanti che si uniranno per far sentire la loro voce.

Le richieste dell’USB

USB ha lanciato un appello a tutti coloro che fino ad ora sono rimasti in silenzio, incitandoli a dimostrare il loro sostegno e la loro volontà di agire. Tra le richieste principali ci sono l’imposizione di sanzioni, l’embargo e la rottura dei rapporti diplomatici e commerciali con Israele. Inoltre, è fondamentale per il movimento fermare il “massacro” che sta avvenendo e ogni forma di complicità da parte dei governi occidentali.

Le città coinvolte

Le manifestazioni si svolgeranno in numerose città italiane, tra cui Milano, Roma, Napoli, Torino, Genova, Bari e Palermo, con oltre 25 località già confermate. I luoghi scelti per i raduni includeranno porti, stazioni e prefetture, simboli di un’unità che va oltre il singolo settore. Questa mobilitazione radicale si inserisce in un contesto di intenso attivismo sindacale e politico, con altre iniziative già programmate, come la giornata di sciopero indetta dalla CGIL per il 19 settembre.

La CGIL, sebbene chieda ore di sciopero per alcune categorie, si differenzia da USB per il suo approccio meno radicale. USB, invece, propone uno sciopero totale, mirato a fermare i servizi, con eccezioni solo per le restrizioni previste dalla legge. Questo annuncio ha già sollevato preoccupazioni tra le istituzioni, che si preparano a gestire disagi, in particolare nel settore dei trasporti.

La tensione cresce in vista di questi eventi, non solo per le implicazioni sulla politica estera italiana, ma anche per il ruolo del sindacato come attore politico e la legittimità del dissenso. La posta in gioco è alta: interrompere le relazioni economiche e diplomatiche con Israele e portare la questione palestinese al centro del dibattito pubblico. Gli organizzatori sperano che questo sciopero possa “rompere gli argini” e dare voce a chi è stato silenzioso troppo a lungo.