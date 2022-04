Ucraina, è morto Anton Kuprin: era il comandate dell’incrociatore Moskova

Anton Kuprin è morto nell'esplosione dell'incrociatore Moskova. Il ministro degli Interni dell'Ucraina conferma il suo decesso.

Anton Kuprin, comandante dell’incrociatore russo Moskova, è morto in Ucraina durante l’esplosione della sua nave. La notizia si apprende da fonti di opposizione bielorusse. Secondo altre fonti Kuprin è stato ucciso.

L’incrociatore russo Moskova è stato affondato dalle truppe ucraine e delle 150 persone a bordo sembra se ne siano salvate solo 58. Tra le vittime dell’esplosione vi è anche Anton Kuprin. Il comandante della nave aveva 44 anni ed aveva dato anche l’ordine, all’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, di bombardare l’Isola dei Serpenti.

A riportare la notizia della morte di Kuprin è stato Nexta, media di opposizione al governo di Minsk che trasmette dalla vicina Polonia.

In un post condiviso su Twitter da Nexta è scritto in didasclia che anche il ministro degli Interni ucraino, Anton Gerashchenko, ha confermato il decesso del comandante russo.

The commander of cruiser “Moskva”, Anton Kuprin, died during explosion and fire on board. This was reported by the adviser to Minister of Internal Affairs of #Ukraine Anton Gerashchenko.

Captain Anton Kuprin gave the order to bombard #Snake Island on the first day of the war. pic.twitter.com/Fu9nJGvL08

