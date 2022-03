Elena Cattaneo ha pubblicato la traduzione di un appello degli scienziati russi, che chiedono di fermare la guerra in Ucraina.

Elena Cattaneo ha pubblicato la traduzione di un appello degli scienziati russi, che chiedono di fermare la guerra in Ucraina.

Ucraina, Elena Cattaneo e l’appello degli scienziati: “Fermate il massacro”

La scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo ha pubblicato la traduzione di un appello pubblicato sul sito Troickij variant lo scorso 24 febbraio, sottoscritto da più di 4 mila scienziati e divulgatori scientifici russi, che chiedono di fermare la guerra in Ucraina. “Noi, studiosi, scienziati ed esponenti del giornalismo scientifico russi, esprimiamo una decisa protesta contro le azioni di guerra intraprese dalle forze armate del nostro Paese contro i territori dell’Ucraina.

Questo passo fatale comporta innumerevoli vite umane e mina le basi del sistema consolidato della sicurezza internazionale” si legge nell’appello. La Federazione delle Accademie scientifiche e umanistiche europee (Allea) ha rilanciato l’appello, con una dichiarazione in cui si augura il rispetto delle convenzioni internazionali sulla protezione dei civili e dei beni culturali ed esprime preoccupazione per la sicurezza dei colleghi accademici in Ucraina.

Il motivo della firma di Elena Cattaneo

“Più volte, nel tempo, ho sottolineato come la scienza sia stata uno dei fattori propulsivi per la conquista delle libertà civili nelle nostre società e come la necessaria collaborazione nella ricerca riesca ad abbattere confini e frontiere, mettendo da parte le diverse appartenenze politiche, civili, religiose in nome di un obiettivo conoscitivo comune. Mai, tuttavia, avrei immaginato di ribadirlo mentre carri armati e missili si muovono in scenari di guerra che, a torto, ritenevamo accantonati per sempre alle nostre latitudini” ha spiegato Elena Cattaneo, riguardo la sua firma, in un articolo per La Stampa.