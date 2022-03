Ucraina, Enrico Ruggeri:sofferenza inaccettabile, serve soluzione

Roma, 15 mar. (askanews) – “La sofferenza delle singole persone, che in questo caso sono decine di migliaia, è qualcosa di inaccettabile, soprattutto perché è una sofferenza che nessuno di loro ha deciso. Spero veramente che si arrivi a una soluzione più rapidamente possibile perché non è ammissibile che delle persone vengano private delle cose fondamentali, ovvero la casa, gli affetti, la famiglia”. E’ la riflessione, rilasciata ad askanews, di Enrico Ruggeri, sulla guerra in Ucraina.

Ruggeri ha presentato il suo nuovo album “La Rivoluzione”, in uscita venerdì 18 marzo.