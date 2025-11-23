Ucraina, Erdogan: domani sentirò Putin su come porre fine a queste morti

Roma, 23 nov. (askanews) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che domani avrà una telefonata con il presidente russo Vladimir Putin. “All’inizio di questa settimana” il presidente ucraino “Volodymyr Zelenskyy è stato ospite in Turchia. Domani ci aspettiamo una conversazione telefonica con Vladimir Putin”, ha affermato Erdogan in una conferenza stampa dopo il vertice del G20 a Johannesburg, in Sudafrica.

Erdogan ha aggiunto di sperare di poter discutere i risultati della telefonata con Putin con i suoi omologhi, auspicabilmente con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

“Stiamo cercando di capire come porre fine a questa situazione e portare la pace. Ho già detto che domani sentirò Putin. Dopo questa conversazione, spero che avremo l’opportunità di parlare con i miei omologhi, possibilmente con Trump”, ha spiegato Erdogan.