Al via il colloquio tra i rappresentanti di Russia e Ucraina per avviare una trattativa: Zelesnky chiede adesione all'UE e cessate il fuoco.

Dopo che nella notte sono state udite diverse esplosioni nelle città di Kiev e Kharkiv, ha avuto inizio il negoziato tra Russia e Ucraina in programma in Bielorussia. Stato che, secondo alcune fonti, sarebbe sul punto di unirsi a Mosca dopo l’approvazione del referendum costituzionale che apre le strade alla rinuncia dello stato di paese non-nucleare.

Intanto il presidente ucraino Zelensky ha chiesto l’adesione immediata all’Unione Europea.

Iniziati i colloqui tra Russia e Ucraina

Dopo l’arrivo di entrambe le delegazioni in Bielorussia, sono iniziati i negoziati tra Russia e Ucraina in una località segreta. Questi i rispettivi rappresentanti:

Russia

Boris Gryzlov , ambasciatore russo in Bielorussia

, ambasciatore russo in Bielorussia Leonid Slutsky , capo della Commissione Esteri della Duma,

, capo della Commissione Esteri della Duma, Andrei Rudenko , viceministro degli Esteri

, viceministro degli Esteri Alexander Fomin , viceministro della Difesa

, viceministro della Difesa Vladimir Medinskiy, ex ministro della Cultura

Ucraina

David Arakhamia , segretario del partito SP

, segretario del partito SP Oleksiy Reznikov , ministro della Difesa

, ministro della Difesa Mikhail Podolyak , consigliere del Presidente

, consigliere del Presidente Andrey Kostin , rappresentante del presidente

, rappresentante del presidente Rustem Umerov , deputato

, deputato Nikolai Tochitsky, viceministro degli Esteri

Mosca: “Armi UE a Kiev misura ostile”

Il portavoce del Cremlino Peskov ha affermato che la consegna di armi e munizioni all’Ucraina da parte dell’Unione Europea diventerà un fattore estremamente pericoloso che può avere conseguenze pericolose a lungo termine.

Putin convoca esecutivo e Banca centrale dopo le sanzioni

Il presidente russo Vladimir Putin, presiederà una riunione di emergenza con il suo gabinetto e la Banca Centrale dopo che le sanzioni comminate dall’Occidente al Paese “hanno cambiato in modo significativo la realtà economica della Russia“.

Il portavoce Dmitry Peskov ha aggiunto che le sanzioni sono dure e problematiche ma rassicurato che la Federazione ha “il potenziale necessario per compensarne i danni”.

Zelensky chiede l’adesione dell’Ucraina all’UE

A pochi minuti dall’inizio dell’incontro tra russi e ucraini, il presidente Zelensky ha chiesto l’adesione immediata dell’Ucraina all’Unione Europea attraverso la nuova procedura accelerata e semplificata. Il presidente del Consiglio UE Michel ha confermato la presentazione della richiesta da parte dell’Ucraina e annunciato che le istituzioni europee dovranno prendere una posizione in merito.

In un video diffuso sui social network ha inoltre invitato i soldati russi a deporre le armi: “Uscite da qui, non credete ai vostri comandanti e ai vostri propagandisti. Salvatevi solo la vita“.

Negoziato tra Russia e Ucraina alle 11: Kiev chiede cessate il fuoco

Le trattative tra le delegazioni russe e ucraine avranno luogo a Gomel intorno alle 11 ora italiana. La delegazione di Kiev è già giunta in sede di colloquio e chiede il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe.

Ucraina, ancora notte di esplosioni

Il Servizio statale ucraino per le comunicazioni ha riferito che, nell’ambito delle esplosioni verificatesi alle prime ore del mattino, un palazzo di abitazioni è stato colpito da un missile nel centro di Chernihiv, nel Nord del Paese. L’edificio è in fiamme e non si sa se siano rimaste coinvolte delle persone. Il comando delle forze di terra ha inoltre riferito che nella notte è stata colpita da missili anche la città di Zhytomyr, nella regione settentrionale.

Biden sentirà gli alleati

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto sapere che sentirà i leader alleati per discutere gli ultimi sviluppi del conflitto in una videochiamata che avrà luogo alle 11.15 ora di Washington (17.15 italiane).