Ucraina, esplosioni in una base aerea militare russa in Crimea

Novofedorivka, 9 ago. (askanews) – Un video diffuso in rete in cui si sentono esplosioni dalla base aerea militare russa a Novofedorivka in Crimea. La notizia delle esplosioni, ripresa da Reuters, è stata diffusa su social e media russi con filmati, presumibilmente, di una serie di scoppi nel villaggio di Novofedorovka in Crimea. Testimoni oculari postano video delle conseguenze e parlano di impatto di “diversi missili”, “almeno 7”.

Una fonte vicina alla leadership di Crimea, allineata con Mosca, conferma “più esplosioni” nella regione di Novofedorovka.