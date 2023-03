Ucraina: Estonia chiede l'esclusione della Russa dal Consiglio d'Europa

Tallin 18 mar. (Adnkronos) – Le autorità dell'Estonia chiedono l'esclusione dei rappresentanti della Federazione Russa dal Consiglio d'Europa, secondo quanto dichiarato dal ministro degli Affari esteri dell'Estonia Urmas Reinsal in una lettera pubblicata su Twitter e indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa Maria Pejčinovych-Burych e al capo del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa Tordis Kolbrun Rijkfjörður Gilfadóttir.

"Data la guerra di aggressione in corso della Russia contro l'Ucraina e il completo disprezzo della Russia per il diritto internazionale, è inaccettabile che i cittadini russi continuino a lavorare nel Consiglio d'Europa", ha scritto il ministro estone, osservando che la presenza di cittadini russi nel Consiglio d'Europa "scredita l'organizzazione creata per proteggere e rafforzare i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto in Europa. Inoltre, non vanno sottovalutati i rischi di pressioni esterne sui dipendenti. Pertanto, sono necessari ulteriori passi per mantenere la fiducia nel Consiglio d'Europa".