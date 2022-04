Ucraina: Estonia invia a Kiev obici, missili anticarro, mine e droni

Roma, 6 (Adnkronos) – In Ucraina è stata inviata una partita di aiuti militari dall'Estonia, che include, in particolare, sistemi anticarro e obici. Lo ha riferito l'emittente estone ERR, citando i dati dell'ambasciata dell'Estonia in Ucraina. "Le armi inviate – si legge nel comunicato – includono missili anticarro, mine anticarro, lanciagranate usa e getta, bombe a mano, obici e munizioni.

Sono stati inclusi anche caschi, giubbotti antiproiettile, apparecchiature di comunicazione, droni, dispositivi per la visione notturna, telemetri laser, forniture mediche e prodotti chimici".

Il Centro statale per gli investimenti nella difesa (RKIK) estone ha affermato che al momento sono già stati consegnati o spediti in Ucraina 80 articoli per un valore di oltre 220 milioni di euro. Includono armi e munizioni, sistemi di protezione e moderni dispositivi high-tech.