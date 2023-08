Ucraina: +Europa domani in piazza per festa giorno indipendenza

Ucraina: +Europa domani in piazza per festa giorno indipendenza

Roma, 23 ago. (Adnkronos) - Una delegazione di +Europa e del gruppo romano di +Europa sarà domani in via dei Fori imperiali a Roma a partire dalle ore 18 insieme alla comunità ucraina in Italia per celebrare il giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina. "Sin dal primo gior...

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – Una delegazione di +Europa e del gruppo romano di +Europa sarà domani in via dei Fori imperiali a Roma a partire dalle ore 18 insieme alla comunità ucraina in Italia per celebrare il giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina. "Sin dal primo giorno del conflitto, +Europa è stata dalla parte di Kiev contro l’invasore Putin – dichiara Matteo Hallissey della segreteria di +Europa e che domani guiderà la delegazione -. Putin deve essere processato all’Aja per gli innumerevoli crimini di guerra commessi. Non può esserci una pace giusta, senza il ritiro totale delle truppe russe dal territorio ucraino, che deve tornare alla completa sovranità territoriale. Chi chiede la pace senza queste condizioni è complice di Putin, dei suoi massacri e delle sue violenze".