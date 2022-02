Ucraina: Europa Verde, 'su Swift Italia segua Germania e Austria'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “Come annunciato dal ministro delle Finanze tedesco e dal cancelliere austriaco Karl Nehammer, Germania e Austria, sono pronte a valutare l'opzione di escludere la Russia dal sistema Swift come sanzione per l'attacco militare all'Ucraina. Pertanto, rinnoviamo l’invito al presidente Draghi di seguire l’esempio di questi Paesi e non rinunciare a difendere la democrazia e la popolazione ucraina in nome del gas”.

Così in una nota i co-portavoce di Europa Verde Eleonora Evi e Angelo Bonelli,.