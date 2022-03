"Posso conquistare 6 nazioni in due giorni": queste le parole che Putin rivolse all'ex presidente dell'Ucraina, Petro Poroshenko.

L’ex presidente dell’Ucraina, Petro Poroshenko, ha rivelato che Putin una volta gli disse di poter conquistare tutto l’Est-Europa in soli due giorni.

L’ex presidente Poroshenko e i rapporti con Putin

Petro Poroshenko è, dal 24 febbraio, un generale militare alla guida di un battaglione.

Dal 2014 al 2019 però, è stato il predecessore di Volodymyr Zelensky, in carica per il ruolo di Presidente dell’Ucraina.

Il suo mandato da politico è ormai concluso, ma nelle ultime ore è spuntato un retroscena che lo vede coinvolto in un dialogo con Putin che fa rabbrividire. Infatti, stando a quanto confessato da Poroshenko, poco dopo la sua elezione l’oligarca russo lo ravvisò così:

«Se volessi, in due giorni potrei portare le truppe russe non solo a Kiev ma anche a Riga, Vilnius, Tallinn, Varsavia e Bucarest».

L’avviso lanciato da Poroshenko nel 2014

Una frase che non si distacca troppo dalla realtà dell’epoca. Infatti, sempre in quell’anno, Putin disse di poter occupare Kiev in sole due settimane. È bene ricordare che il 2014 fu l’anno delle rivolte in Ucraina, della guerra in Crimea e dell’inizio degli scontri nella Donbass.

«Se non vengono fermati ora, attraverseranno i confini europei e si arriveranno in tutto il mondo».

Queste le parole che ai tempi lo stesso Poroshenko disse davanti al Congresso americano.