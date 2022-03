Ucraina: ex procuratore Crimea, 'Kiev è una fortezza, sarà un inferno per i russi'**

Milano 9 mar. (Adnkronos) – "Oggi Kiev si è trasformata in una fortezza. Tutti gli ingressi alla città e le strade interne sono bloccate da barricate e cavalli di frisia. Anche i luoghi di possibili attacchi da Irpin, Bucha sono stati minati e sono sotto il tiro dell'artiglieria".

Lo racconta all'Adnkronos l'ex procuratore generale della Crimea Viktor Schemchuk, politico ucraino di lungo corso e professore universitario a Leopoli, dove insegna agli agenti di polizia.

"Kiev – prosegue Schemchuk – conta decine di migliaia, se non centinaia, di soldati militari e di difesa del territorio, cittadini armati che difenderanno la loro capitale. Ci sono molti equipaggiamenti, armi militari, carrarmati e altri veicoli militari. In molte case, inoltre, ci sono scorte di molotov".

"La capitale – conclude l'ex procuratore della Crimea – sarà una tomba per tutti i russi che cercheranno di entrare a Kiev. Non sarà come la sconfitta nella città cecena di Groznyj, sarà un vero inferno per loro".