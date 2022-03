Ucraina: Faraone (Iv), 'Putin cadrà se Ue sarà orizzonte e modello'

Roma, 1 mar (Adnkronos) – "Negoziare una pace vera, stabile e giusta". Lo ha detto il presidente dei senatori di Iv Davide Faraone nelle dichiarazioni di voto al Senato dopo l'intervento di Mario Draghi sull'Ucraina.

"E' stato violato il diritto internazionale" e "noi non siamo stati inermi.

L'Europa per la prima volta ha preso provvedimenti senza precedenti", ha spiegato. "Non cadrà Putin solo per questo, ma se lo isoleremo nella comunità mondiale e nell'opinione pubblica interna. Putin cadrà se l'Europa sarà un modello, un orizzonte per i popoli che Putin vuole occupare. Più impietoso è il confronto, prima verra rovesciato".

Faraone, tra le altre cose, ha rilanciato la proposta fatta da Matteo Renzi: "A condurre i negoziati sia un inviato Nato-Ue, Angela Merkel ha questo profilo".