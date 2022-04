Ucraina: Fattori (Si), 'bestiale iniziare guerra, mostruoso continuarla'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “È proprio vero, la guerra la decidono i vecchi potenti ma a morire sono i ragazzi. La notizia dei soldati russi colpiti da sintomi da esposizione da radiazioni ha lasciato inizialmente perplessi perché non ci sono più, in quella zona, livelli talmente alti da causare problemi.

Se non fosse per la geniale idea del loro comandante (cinico o ignorante o entrambe le cose) che gli ha fatto scavare delle trincee riportando perciò in superficie le pericolosissime terre contaminate dal disastro nucleare". Lo scrive su Facebook Elena Fattori, senatrice di Sinistra italiana. “Questa è la bestialità della guerra . In tutti i sensi. Bestiale iniziarla, mostruoso continuarla – conclude la senatrice di Si- perché in guerra prevalgono i mostri idioti”.