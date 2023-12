Ucraina: Fazzolari, 'ha già vinto, Russia ha perso più soldati di Italia in II guerra mondiale'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "La cosa più assurda è quando sento dire che la guerra va molto male per l'Ucraina e molto bene per la Russia" mentre l'Ucraina "ha opposto una resistenza incredibile, come se la Polonia nel '39 avesse bloccato la Germania ai co...

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – "La cosa più assurda è quando sento dire che la guerra va molto male per l'Ucraina e molto bene per la Russia" mentre l'Ucraina "ha opposto una resistenza incredibile, come se la Polonia nel '39 avesse bloccato la Germania ai confini. Come sta andando ce lo dicono i numeri: i russi hanno perso 340mila uomini, più soldati di quanti ne perse l'Italia durante la Seconda guerra mondiale". Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, alla festa di Atreju.

"A questo prezzo terribile, in termini di uomini e mezzi", la Russia di Putin è riuscita "a conquistare l'11% del territorio ucraino, rendendo impossibile la conquista dell'intera Ucraina e l'obiettivo della Russia di tornare a controllare i vecchi confini russi. Come sta andando la guerra? Sta andando che l'Ucraina ha già vinto la guerra, come ha detto Giorgia Meloni: ha fermato la volontà espansionistica russa, con una capacità irripetibile, e credo che tutto l'Occidente debba essergli grato".