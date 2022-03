Ucraina: Fedeli (Pd), 'bene stop contratto Orsini, no a canone per pagare filo Putin'

Roma, 24 mar (Adnkronos) – “La Rai ha in modo opportuno deciso di non procedere con la contrattualizzazione del prof. Orsini. Istituzionalizzare uno spazio con tanto dì compenso, a spese dei cittadini e delle cittadine, per la diffusione di tesi filoputiniane non sarebbe stato adeguato né al ruolo del servizio pubblico né alla gravità del momento".

Lo dice la capogruppo Pd in Commissione dì Vigilanza Rai Valeria Fedeli.

"È fondamentale infatti che la Rai garantisca un’informazione e un’approfondimento sì plurali, ma certo non equidistanti tra chi oggi sostiene le ragioni degli aggrediti e quelle degli aggressori -prosegue Fedeli-. Deve essere netta ed esplicita la contestualizzazione in cui determinate posizioni trovano spazio sul servizio pubblico. Come deve essere sempre valorizzata l’informazione basata su dati e fonti, contrastata ogni forma di disinformazione e garantito un serio contraddittorio tra le opinioni”.