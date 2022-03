Ucraina: Ferrara (M5S), 'aumentare spese militari non è priorità'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – "Come ha chiaramente detto il presidente Conte, per il Movimento 5 Stelle questo non è il momento di aumentare le spese militari. Di fronte alla nuova crisi economica che famiglie e imprese stanno affrontando a causa del caro bollette e del caro benzina, le priorità di spesa sono altre".

Lo afferma Gianluca Ferrara, capogruppo M5S in commissione Esteri al Senato.

"La nostra economia -aggiunge- si stava appena riprendendo dalla crisi causata dalla pandemia e ora si trova ad affrontare una nuova emergenza: la priorità è sostenere i nostri cittadini. Spendere adesso per comprare più armi è una pazzia, una vergogna come ha detto Papa Francesco".