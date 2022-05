Ucraina: Fico a Sofia, 'inaccettabile aggressione russa, da Ue risposta unita'

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – "Si è conclusa la mia visita ufficiale a Sofia. Le relazioni tra l’Italia e la Bulgaria sono ottime e lavoreremo per consolidarle anche sul piano parlamentare". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, su Fb.

"Nei colloqui con i rappresentanti delle istituzioni bulgare abbiamo discusso dell’inaccettabile aggressione della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina e della risposta europea che deve continuare a essere coesa e unitaria.

È necessario lavorare a un’Unione europea dell’energia che sappia tutelare tutti i suoi membri".

"L’Europa deve avere un ruolo cardine in questo ambito come anche nel percorso che deve portare a una pace che garantisca i diritti del popolo ucraino. Per questo il tema dell’allargamento dell'Ue è fortemente significativo in un momento che vede il quadro geopolitico europeo mutato. Sono convinto che accelerare il percorso di integrazione europea – per l’apertura dei negoziati per l’Albania e la Macedonia del Nord – sia fondamentale per rafforzare politicamente la nostra comunità".