Ucraina: Fico, 'collegamento Zelensky con Camera segno vicinanza a popolo ucraino'**

Roma, 17 mar (Adnkronos) – L'intervento in collegamento video di Zelensky con la Camera dei deputati del prossimo 22 marzo "è il segno della vicinanza di tutto il Parlamento italiano al presidente e al popolo ucraino. Una vicinanza che vogliamo esprimere attraverso un video collegamento, per la prima volta in aula, di un capo di Stato".

Lo ha detto Roberto Fico al Tg1.

"Ascolteremo le parole di Zelensky e ci sarà l'intervento del presidente del Consiglio, un momento importante che sancisce la vicinanza del Parlamento e del popolo italiano all'Ucraina e al popolo ucraino", ha aggiunto il presidente della Camera.