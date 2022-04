Ucraina: Fico, 'Ue faccia sua parte per accoglienza profughi'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – "L'Europa, quando si parla di profughi e immigrazione deve fare collettivamente la propria parte. Qui in Italia, in passato, ci siamo sentiti lasciati soli". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, a Lampedusa per la manifestazione 'Lampedusa, isola di pace' promossa dall'amministrazione comunale che si terrà fino al 30 aprile.

"L'Europa insieme deve lavorare per la gestione dei flussi migratori che non si fermeranno mai perchè questa è la realtà del mondo attuale. E adesso, con la guerra in Ucraina, io sono convinto che tutta l'Europa debba fare la propria parte. L'Italia sta facendo una grande parte dimostrando per l'ennesima volta una grane accoglienza e una grande generosità".