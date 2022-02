Ucraina: Fifa 'condanna l'uso della forza da parte della Russia e qualsiasi tipo di violenza'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – La Fifa "condanna l'uso della forza da parte della Russia in Ucraina e qualsiasi tipo di violenza per risolvere i conflitti". Questo il netto messaggio che arriva dal Consiglio della Fifa. "La violenza non è mai una soluzione e la Fifa invita tutte le parti a riportare la pace attraverso un dialogo costruttivo.

La Fifa continua inoltre a esprimere la propria solidarietà alle persone colpite da questo conflitto".

Inoltre "per quanto riguarda le questioni calcistiche sia in Ucraina che in Russia, la Fifa continuerà a monitorare la situazione e gli aggiornamenti in relazione alle imminenti qualificazioni alla Coppa del Mondo Qatar 2022 saranno comunicati a tempo debito".