Ucraina: filorussi, 'bambina uccisa in bombardamento centro commerciale'

Mosca, 1 set. (Adnkronos) – Una bambina di sei anni è morta in seguito al bombardamento del centro commerciale e di intrattenimento della città di Donetsk da parte delle truppe ucraine. Lo ha riferito su Telegram l'ufficio di rappresentanza della Dpr presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento delle questioni relative ai crimini di guerra dell'Ucraina.

"Purtroppo non è stato possibile salvare una bambina di sei anni gravemente ferita", ha affermato in una nota l'ufficio che in precedenza aveva riferito che erano rimasti feriti più di 10 civili.

Secondo un corrispondente della Ria Novosti, un incendio è scoppiato a Donetsk, nella piazza Shakhtyorskaya. Mentre residenti locali riferiscono sui social dell'incendio di due auto nel cortile di una casa. L'ufficio di rappresentanza della Dpr presso il Centro per il controllo e il coordinamento delle questioni relative ai crimini di guerra dell'Ucraina ha riferito che le truppe ucraine hanno lanciato 15 razzi da un Mlrs sul distretto Kievsky di Donetsk.