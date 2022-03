Ucraina, Finnair invia coperte e kit viaggio per i profughi

Roma, 30 mar. (askanews) – “Abbiamo aiutato gli ucraini in diversi modi: abbiamo offerto, questo mese di marzo, voli scontati al 95% per ucraini per diverse destinazioni, come Budapest e Praga. Abbiamo poi mandato coperte, 9mila coperte e circa 15mila kit da viaggio. Abbiamo anche donato soldi all’Unicef per aiutare i bambini e abbiamo dato la possibilità ai nostri clienti di donare punti Finnair per aiutare Unicef”. Lo ha annunciato in una intervista ad askanews Eveliina Huurre, Senior Vice President, Sustainability – della compagnia aerea finlandese, Finnair, illustrando l’impegno per sostenere l’Ucraina.