Ucraina: Floridia, 'diritto a istruzione è pilastro nostra strategia accoglienza'

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – "Garantire il diritto all'istruzione deve essere uno dei pilastri più solidi di tutta la strategia dell'accoglienza. Le scuole italiane stanno già accogliendo i primi bambini e ragazzi ucraini fuggiti dalla guerra per consentire loro di riprendere il percorso educativo e formativo.

Si cercherà di mantenerli vicini ai luoghi di prima accoglienza e di salvaguardare le reti di relazioni tra i nuclei familiari e favorire i rapporti con le comunità ucraine presenti nel territorio italiano". Barbara Floridia, sottosegretaria all'Istruzione, spiega all'Adnkronos le modalità di accoglienza dei bimbi ucraini nel sistema scolastico italiano e comunica: "A breve emaneremo una nuova nota (dopo quella Versari del 4 marzo – ndr) per fornire alle istituzioni scolastiche ulteriori indicazioni, suggerimenti, supporti specifici".

"Il Ministero – ricorda – ha già attivato un primo intervento: un milione di euro per offrire mediazione linguistica e culturale e per le necessità legate all’accoglienza e all’alfabetizzazione. I fondi saranno ripartiti tra gli Uffici scolastici regionali che li destineranno alle istituzioni scolastiche coinvolte. Inoltre, sono in arrivo i fondi per il sostegno psicologico che consentirà di aiutare sia i bambini che le loro famiglie".

"Non lasceremo sole le scuole, è fondamentale che il personale scolastico sia supportato da mediatori per facilitare la comunicazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali.

Le nostre scuole hanno una solida tradizione di inclusione e sono certa – conclude – che anche in questa circostanza sapranno accogliere e sostenere i bambini e i ragazzi ucraini utilizzando al meglio le risorse interne e facendo rete con tutte le agenzie presenti nel territorio".