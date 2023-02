Ucraina, fondatore compagnia Wagner a Bakhmut "per patria russa"

Bakhmut, 23 feb. (askanews) – Un video dimostrativo oltre che un messaggio a tutti quelli che vogliono combattere nell’invasione russa dell’Ucraina: Evgenij Prigozhin, fondatore e capo della compagnia di mercenari Wagner ha fatto gli auguri agli uomini russi dalla periferia dell’ucraina Bakhmut, utilizzando però la denominazione zarista di Artemovsk.

“Mi congratulo con tutti i ragazzi che stanno combattendo, che sono in prima linea, negli ospedali, con i militari che stanno combattendo per la nostra patria.

Con i volontari, con quelli che in fabbrica fanno le scorte di armi più necessarie, a tutti auguri. Buona giornata del Difensore della patria, che ora ha bisogno della vostra difesa”, ha detto.

Prigozhin, continuando evidentemente la sua polemica con il ministero della Difesa russo per la conduzione della guerra in Ucraina da remoto, si è fatto vedere in maniera dimostrativa ancora una volta sul campo di battaglia.