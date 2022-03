Ucraina: fondazione Laureus Sport for Good aderisce a campagna 'un abbraccio per la pace'

Milano, 8 mar. – (Adnkronos) – Fondazione Laureus Sport for Good Italia aderisce alla nuova campagna di mobilitazione “Un abbraccio per la pace”, con l’obiettivo di promuovere la pace e condannare la guerra in tutte le sue forme. L’iniziativa, creata assieme al comitato editoriale della rivista VITA, si pone l’obiettivo di incoraggiare l’apertura di tavoli di mediazione e dialogo tra le comunità ucraine e russe presenti in Italia, al fine di prevenire possibili derive di inimicizia e tensione tra le due comunità nel nostro Paese.

L’iniziativa è anche una Campagna Culturale che nasce dal basso: laddove i potenti del mondo faticano ad individuare soluzioni pacifiche, si vuole dimostrare la capacità della società civile di essere terreno di dialogo tra le diversità, tra i popoli e tra le culture, per condannare ogni forma di violenza.