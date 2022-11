Ucraina: Fontana, 'solidarietà a donne vittime di guerra scatenata da Russia'

Roma, 22 nov.

(Adnkronos) – "Rivolgo un pensiero alle donne ucraine che in questi mesi di guerra sono state uccise, torturate e hanno subito violenze di ogni genere e sono le prime vittime di una guerra atroce scatenata dalla Russia nei confronti dell’Ucraina. Ancora una volta all'orrore che ogni guerra porta inevitabilmente con sé, se ne è aggiunto un altro aberrante, quello degli stupri e delle violenze sessuali contro donne e bambine, utilizzati come armi nel conflitto".

Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione del convegno 'Non più sole – La drammatica attualità della violenza contro le donne' in corso a Montecitorio, in vista della celebrazione, il prossimo 25 novembre, della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.