Ucraina: fonti Fsb, 'in Russia rischio atti terrorismo per distrarre attenzione'

Mosca, 18 mar. – (Adnkronos) – Per distrarre l'attenzione dal fallimento dell'invasione dell'Ucraina a Mosca "la minaccia di atti di terrorismo sta aumentando rapidamente". E' l'allarme lanciato da una presunta 'talpa' dell'Fsb, i servizi di sicurezza russi, in una nuova lettera inviata a Vladimir Osechkin, attivista dei diritti umani in esilio, che l'ha pubblicata sul sito gulag-net.ru.

Nella lunga missiva – di cui non è possibile verificare l'attendibilità, ma che è giudicata credibile, come le precedenti – si evidenziano i fallimenti e gli errori di giudizio compiuti da Mosca e si afferma chiaramente il rischio che qualcuno possa decidere di ricorrere a 'manovre diversive': "Quello che viene chiamato un 'attacco terroristico nazista' potrebbe distogliere l'attenzione" o comunque "giustificare una permanenza molto più lunga delle truppe russe sul territorio ucraino". Ma questa prospettiva, aggiunge la fonte , potrebbe anche fornire a Mosca una scusa per spiegare "il possibile ritiro" dall'Ucraina.

Resta il nodo di chi potrebbe portare avanti questa operazione di 'false flag'. La fonte spiega come – anche all'interno di una stessa agenzia – "non significa che tutti siano a conoscenza di tutto" e quindi che una simile operazione potrebbe essere condotta all'interno dello stesso Fsb senza che nessuno – a parte chi la ordina e chi la compie materialmente – ne sia consapevole.

La fonte tende tuttavia ad escludere un coinvolgimento del Fsb ("sono sicuro che impediremmo" questi attentati, anche se, spiega, "va di moda accusarci di tutto") e ricorda come ci siano "altre agenzie e altri dipartimenti, soprattutto militari, che trarrebbero grande vantaggio da un simile sviluppo".