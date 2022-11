Ucraina: forze Kiev, 'continua senza successo offensiva russa nel Donetsk e Luhansk'

Kiev, 8 nov. (Adnkronos) – Le forze russe continuano in modo inefficace i loro tentativi di attacco nelle regioni del Donetsk e del Luhansk. Lo ha comunicato in un rapporto di oggi il Comando dell'esercito ucraino, aggiungendo che, nelle ultime 24 ore, le truppe di Mosca hanno attaccato per 12 volte le linee ucraine nel Luhansk con sistemi lanciarazzi multipli, 24 volte con l'artiglieria e oltre 20 volte con i mortai.

Nei giorni passati le forze russe hanno attaccato il Donetsk 19 volte con lanciarazzi multipli, 90 con l'artiglieria e 100 con i mortai.