Ucraina, Foti: Parlamento italiano riconosce tragedia Holodomor

Roma, 22 feb. (askanews) – “Noi con questa iniziativa rendiamo noto ufficialmente della votazione che c’è stata in Commissione esteri” della Camera, “una votazione unanime, per la quale ringraziamo anche l’opposizione, perché si riconosce quella che è stata la tragedia dell’Holodomor e quindi sotto questo profilo voglio ricordare che fu una vicenda che ebbe poi a provocare la morte per fame, principalmente, di alcuni milioni di ucraini e questa rappresenta una testimonianza vera, profonda, da parte di tutto il parlamento di riconoscimento di quel dramma”.

Lo ha spiegato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti, spiegando il senso del voto di qualche giorno fa della Commissione Esteri di Montecitorio sull’Holodomor (letteralmente provocare la morte per fame), la carestia provocata intenzionalmente in Ucraina dal 1932 al 1933 dal governo comunista dell’Urss guidato da Stalin.