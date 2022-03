Ucraina: Franceschini, 'conoscere sua cultura è miglior modo per sostenere identità minacciata'

Milano 9 mar. (Adnkronos) – "Far conoscere l'Ucraina è un'operazione importante. L'Occidente e l'Italia onestamente non conoscono a sufficienza come sarebbe giusto la cultura la letteratura, la musica e l'arte ucraine. C'è un grande bisogno di conoscenza e credo che sia il modo migliore per sostenere l'identià di quella nazione che è così minacciata, aggredita e violentata".

Lo ha detto il ministro della Cultura Dario Franceschini intervenendo in collegamento dal Maxxi di Roma all'iniziativa "Planeta Ukrain" organizzata da Triennale Milano.

Oltre alla promozione della conoscenza della cultura ucraina, "la seconda iniziativa – ha aggiunto Franceschini – è ospitare in Europa e in Italia artisti ucraini che stanno fuggendo e che possono arrivare qui da noi e continuare a creare ed essere sostenuti in un inserimento che sarà difficile, lontano dal loro Paese, probabilmente avendo abbandonato le loro opere in patria".

"Due giorni fa abbiamo fatto una riunione dei ministri della Cultura dell'Unione europea in Francia e c'è una condivisione su questo totale nell'Unione europea", ha ricordato Franceschini, annunciando che anche in sede di Consiglio d'Europa "proporrò di avviare iniziative concrete di solidarietà per ospitare artisti ucraini".