Ucraina, Francia: congelati tutti gli asset Banca centrale russa

Roma, 28 feb. (askanews) – “Tutti gli asset della Banca centrale russa sono stati congelati la notte scorsa. Questo rappresenta delle somme molto significative, decine di miliardi di euro, che riducono ampiamente le riserve valutarie estere e la loro capacità di finanziare il commercio estero in valuta straniera. Gli effetti immediati di questa decisione sulla Banca centrale russa sono già visibili in Russia; per quanto riguarda il rublo, i tassi di interesse e il mercato finanziario russo”: così il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, al termine del consiglio di difesa all’Eliseo con il presidente francese Emmanuel Macron.