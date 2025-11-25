Ucraina, Francia: piano di pace di Trump? "Non ci siamo ancora"

Milano, 25 nov. (askanews) – La ministra della Difesa francese Catherine Vautrin afferma che il piano di pace di Donald Trump per l’Ucraina “richiede una discussione con gli europei”.

“Non ci siamo ancora”, ha aggiunto durante un incontro a Varsavia con il ministro della Difesa polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

“Nessuno può essere contrario a un piano di pace, ma un piano di pace non può essere fatto senza l’Ucraina.

Un piano di pace in Europa richiede discussioni con gli europei, e credo di poter dire che non ci siamo ancora arrivati. Quindi oggi ci stiamo lavorando”, ha detto.

A farle eco il collega polacco, che invita a una riflessione sulla produzione di difesa:

“La Francia ha una delle industrie belliche più potenti al mondo. È un vero leader europeo nella produzione di armi. La Polonia deve essere totalmente indipendente nella produzione di armamenti di base. Non possiamo produrre tutto da soli, ma se lavoriamo insieme, se uniamo le nostre industrie – e dovremmo farlo più spesso, ci riusciremo”.