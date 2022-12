Ucraina: Francia primo paese a sostenere creazione tribunale per crimini russi

Ucraina: Francia primo paese a sostenere creazione tribunale per crimini russi

Ucraina: Francia primo paese a sostenere creazione tribunale per crimini russi

Parigi, 1 dic. (Adnkronos) - La Francia è il primo grande stato occidentale a sostenere pubblicamente la creazione di un tribunale speciale per processare alti funzionari russi, tra cui potenzialmente Vladimir Putin, per il crimine di aggressione in Ucraina.Il ministero degli Esteri francese ...