Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Dopo la figuraccia internazionale in Polonia, vedo che Salvini è tornato al solito e per lui rassicurante copione intriso di razzismo contro i migranti. Come se ci fossero profughi di serie A e profughi di serie B".

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “La parola giusta è indegno: indegno – conclude il leader di SI – il suo modo di fare propaganda , indegno che sia al governo del nostro Paese”.