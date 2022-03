Ucraina: Fratoianni, 'guardare a chi ha aiutato Putin invece di attaccare pacifisti'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – "È incredibile che da alcuni settori politici e giornalistici si continui senza sosta l’opera di denigrazione dei sindacati e di tutte quelle associazioni pacifiste che nel corso di questi anni non hanno mai taciuto sulla natura autocratica del regime di Putin, che hanno sempre continuato a denunciare gli affari in armi che hanno coinvolto parecchi Governi del nostro Paese.

Eppure oggi sono tacciati di vigliaccheria per aver posto il problema di non inviare armi. Una scelta di buon senso". Lo afferma il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni.

“Consiglierei a questi maramaldi -aggiunge- di avere attenzione piuttosto per tutte quelle imprese che hanno fatto affari miliardari con Putin in questi anni, di avere attenzione per tutti quegli ex diplomatici che infarciscono parecchi cda di aziende russe. Insomma tutti coloro che hanno contribuire a rafforzare Putin e il suo regime nel silenzio durato decenni".