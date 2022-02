Ucraina: Fratoianni, 'in piazza popolo della pace, cessate il fuoco'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – "Siamo qui contro l'aggressione di Putin che va condannata senza mezzi termini. Per la pace. È ora che si fermi una politica costruita su blocchi che si contrappongono e che alimentano solo un'instabilita' che poi porta alla guerra.

Guerra che, come sappiamo, ha una prima vittima: i civili. Quindi si lavori per il cessate il fuoco. Poi si metta al centro una politica di pace per il mondo". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlando con i cronisti a margine della manifestazione pacifista di piazza Santi Apostoli.

"Bisogna mettere in campo in queste ore – prosegue il leader di SI – ogni strumento non militare perche' se qualcuno pensa di rispondere alle bombe con le bombe vuol dire avviare il mondo verso una tragedia incalcolabile.

Bisogna utilizzare ogni strumento sapendo che anche quelli economici devono essere utilizzati non tanto per tutelare i nostri interessi. Non e' questione di calcolo egoistico, ma dobbiamo evitare che le sanzioni che magari rivolgiamo agli oligarchi russi , che tengono i soldi al sicuro da qualche parte, colpiscano invece le solo popolazioni civili. Anche su questo bisogna fare un ragionamento intelligente".

"Ogni sforzo ora – conclude Fratoianni – deve essere fatto dalla comunità internazionale e dal popolo della pace, che abbiamo visto in tante piazze italiane oggi, per evitare che le prossime ore diventino teatro di un bagno di sangue a Kiev, e per aprire una trattativa per il cessate il fuoco".