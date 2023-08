Ucraina: funzionari Usa, '70.000 morti e 120.000 feriti nell'esercito di Kiev'

Washington, 29 ago.(Adnkronos) - 70.000 morti e circa 120.000 feriti. Funzionari statunitensi, citati dal New York Times, hanno recentemente stimato il numero delle vittime nell'esercito ucraino. Una cifra sconcertante, considerando che le forze armate sono composte solo da mezzo milione di per...

Washington, 29 ago.(Adnkronos) – 70.000 morti e circa 120.000 feriti. Funzionari statunitensi, citati dal New York Times, hanno recentemente stimato il numero delle vittime nell'esercito ucraino. Una cifra sconcertante, considerando che le forze armate sono composte solo da mezzo milione di persone. Da parte sua, l’Ucraina non fornisce alcun bilancio ufficiale delle sue vittime in guerra, definendolo un segreto di Stato. Finora l’Onu ha registrato 9.177 morti civili.

Fino ad aprile, scrive la Cnn, stime trapelate dal Pentagono collocavano i morti ucraini alla cifra molto più bassa di 17.500. Il presunto balzo a oltre 70.000 si spiegherebbe in parte con la controffensiva nel sud.