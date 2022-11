Ucraina: Furfaro (Pd), 'manifestazione Roma bellissima, uniti per la pace senza distinguo'

Roma, 5 nov (Adnkronos) – "L'associazionismo, il sindacato, il mondo cattolico, tanta società civile. Una manifestazione bellissima, in solidarietà con il popolo ucraino e per la pace. Alla faccia di chi in questi giorni raccontava altro". Lo ha detto Marco Furfaro, responsabile movimenti e associazioni del Partito democratico, a margine della manifestazione di Roma.

"Una piazza sicuramente più matura dei leader politici che tentano di dividere il popolo della pace, di fare il più uno, di accreditarsi movimenti in cui per anni nessuno li hai mai visti -ha aggiunto-. C'è una guerra, ci sono persone che ogni giorno muoiono, non è il momento delle divisioni politiciste, la campagna elettorale è finita. Ciò che non finisce è la guerra, lavoriamo uniti e mettiamo da parte i distinguo sulla pelle degli ucraini".