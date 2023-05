Ucraina: G7 aumenta budget a sostegno Kiev, sarà di 44 miliardi di dollari

Tokyo, 13 mag. (Adnkronos) – "Siamo fermamente impegnati a continuare ad affrontare l'urgente finanziamento a breve termine dell'Ucraina, oltre a sostenere i paesi vicini e altri paesi gravemente colpiti. Assieme alla comunità internazionale, abbiamo aumentato il nostro bilancio e sostegno economico per l'Ucraina per il 2023 e l'inizio del 2024 a 44 miliardi di dollari. L'aiuto finanziario consentirà al Fondo monetario internazionale (FMI) di approvare un sostegno di 15,6 miliardi di dollari per l'Ucraina in quattro anni". Questo il comunicato redatto al termine del meeting a Niigata, in Giappone, dei ministri dell'Economia e dei governatori delle banche del G7.

"Questo sostegno economico – prosegue la nota – dà certezza all'Ucraina e rende possibile alle sue autorità di salvaguardare il funzionamento del governo, continuare la fornitura di servizi di base, svolgere le riparazioni più critiche delle infrastrutture danneggiate e stabilizzare l'economia. Non vediamo l'ora che siano attuate le riforme strutturali da parte dell'Ucraina nell'ambito del programma sostenuto dal FMI, che contribuiranno al raggiungimento della sua sostenibilità economica e alla ricostruzione postbellica. Ciò contribuirà anche a catalizzare ulteriormente il sostegno finanziario da altri paesi e istituzioni, nonché dal settore privato".