Ucraina: G7, 'sostegno a Aiea, irresponsabile militarizzazione Zaporizhzhia'

Hiroshima, 19 mag. (Adnkronos) - Il G7 sostiene "gli sforzi dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) per rafforzare la sicurezza nucleare e l'applicazione di salvaguardie al materiale e agli impianti nucleari in Ucraina, in particolare per quanto riguarda l'i...

Hiroshima, 19 mag. (Adnkronos) – Il G7 sostiene "gli sforzi dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) per rafforzare la sicurezza nucleare e l'applicazione di salvaguardie al materiale e agli impianti nucleari in Ucraina, in particolare per quanto riguarda l'impianto di Zaporizhzhia". E' quanto si legge nella dichiarazione congiunta sull'Ucraina dei leader del G7 riuniti a Hiroshima per il summit.

"Esprimiamo la nostra più grave preoccupazione per il sequestro e la militarizzazione irresponsabile da parte della Russia della centrale nucleare di Zaporizhzhia – si legge ancora nel documento -. Riaffermiamo il sostegno ai 'Sette pilastri indispensabili della sicurezza nucleare e della sicurezza nucleare' del direttore generale dell'Aiea e sottolineiamo l'importanza di garantire e promuovere la sicurezza e la protezione degli impianti nucleari in qualsiasi circostanza".