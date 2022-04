Ucraina: Gattei (Cfo Eni), 'contratti gas russo in euro, non abbiamo aperto conto in rubli'**

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – "Il contratto è in euro e non abbiamo aperto un conto in rubli". Ad affermarlo è il Ceo di Eni, Francesco Gattei, nel corso della conference call con gli analisti in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre dell'anno rispondendo a una domanda sul pagamento in rubli del gas.

Per quanto riguarda i meccanismi di pagamenti relativi ai contratti di forniture di gas dalla Russia "stiamo analizzando situazione, in coordinamento con l'Ue e le autorità italiane", spiega Gattei aggiungendo che "il gruppo rispetta i termini dei contratti e tutte le regole".