Ucraina: Gb, 'abbattimento Kinzhal motivo di imbarazzo per Mosca'

Londra, 17 mag. (Adnkronos) – L'abbattimento di diversi missili ipersonici russi Kinzhal da parte delle forze di Kiev è probabilmente motivo di imbarazzo per la Russia. Lo scrive l'intelligence britannica su Twitter, nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra russo-ucraina, sottolineando il fallimento di Mosca nei suoi ultimi tentativi di colpire l'Ucraina dal cielo. "Nell'ultima settimana – ricorda il ministero della Difesa di Londra – si è intensificata la battaglia aerea sul confine tra Russia e Ucraina. Il 13 maggio, quattro velivoli dell'aeronautica russa (due jet da combattimento e due elicotteri) si sono schiantati, apparentemente abbattuti sopra la regione russa di Bryansk. Il 3 maggio, l'Ucraina ha abbattuto per la prima volta in assoluto un missile balistico Kinzhal".

"La Russia ha dato la priorità al tentativo di neutralizzare le capacità di difesa aerea dell'Ucraina – prosegue il comunicato dei servizi britannici – ma in questo tentativo ha probabilmente perso molti altri Kinzhal. L'apparente vulnerabilità dei missili Kinzhal è probabilmente una sorpresa e motivo di imbarazzo per la Russia, dal momento che il presidente Vladimir Putin aveva pubblicizzato il sistema come imbattibile".