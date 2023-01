Ucraina: Gb avvia programma addestramento per reclute

Londra, 2 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le autorità britanniche hanno lanciato un programma di addestramento per soldati ucraini che durerà cinque settimane. "Il programma per le reclute ucraine, che si svolge sul suolo britannico, fornirà ai soldati abilità di...

Londra, 2 gen.

(Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Le autorità britanniche hanno lanciato un programma di addestramento per soldati ucraini che durerà cinque settimane. "Il programma per le reclute ucraine, che si svolge sul suolo britannico, fornirà ai soldati abilità di combattimento per sopravvivere ed essere efficaci in prima linea", hanno dichiarato le forze armate ucraine in un messaggio attraverso la loro pagina Facebook.

Le forze ucraine hanno spiegato che ciò consentirà alle reclute di “difendere la propria patria dall'aggressione russa” poiché l'addestramento prevede che soldati senza alcuna esperienza possano mettere in atto quanto appreso in queste settimane.

La Gran Bretagna ha fornito all'Ucraina 2,3 miliardi di sterline in aiuti militari, inclusi missili anticarro, lanciamissili, veicoli armati, artiglieria, munizioni, esplosivi e altri tipi di armi. In totale, l'esercito britannico ha addestrato circa 22.000 militari ucraini dal 2015, un anno dopo l'annessione della penisola di Crimea da parte della Russia.