Ucraina: Gb, 'con uso intenso Mosca sta riducendo durata della vita dei suoi aerei'

Londra, 28 set. (Adnkronos) - "Dal febbraio 2022, le forze aerospaziali russe (VKS) hanno perso circa 90 aerei ad ala fissa in combattimento. Inoltre, alcuni dei loro tipi di aerei da combattimento volano molto più intensamente che in tempo di pace. Tutti gli aerei hanno una durata di vi...

Londra, 28 set. (Adnkronos) – "Dal febbraio 2022, le forze aerospaziali russe (VKS) hanno perso circa 90 aerei ad ala fissa in combattimento. Inoltre, alcuni dei loro tipi di aerei da combattimento volano molto più intensamente che in tempo di pace. Tutti gli aerei hanno una durata di vita prevista, espressa in ore di volo. È molto probabile che con questo ulteriore utilizzo in tempo di guerra, la Russia stia consumando la durata di vita di molti suoi mezzi molto più rapidamente di quanto previsto dalle Forze aeree russe (Vks)". Lo scrive su X l'intelligence britannica.

"La necessità di manutenzione aggiuntiva è complicata dalla carenza di pezzi di ricambio a causa della crescente domanda e delle sanzioni internazionali – prosegue il ministero della Difesa di Londra – Il Vks mantiene la capacità di aumentare il numero di voli sull’Ucraina occupata. Tuttavia, poiché la guerra sta durando molto più a lungo di quanto originariamente previsto dal Ministero della Difesa russo, è probabile che l’usura dei velivoli abbia ridotto la potenza aerea tattica a lungo termine del Vks".