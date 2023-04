Ucraina: Gb, 'Cremlino cerca ritrarre situazione territori occupati normalizzata'

Londra, 9 apr. (Adnkronos) – La scelta del ministro dell'Interno russo Vladimir Kolokoltsev – il 5 aprile alla sessione plenaria del Consiglio di sicurezza russo presieduta dal presidente Vladimir Putin – di discutere la ricostruzione, l'applicazione della legge e l'ordine pubblico nelle aree illegalmente annesse dell'Ucraina "è probabilmente un tentativo del Cremlino di ritrarre la situazione in quei territori come normalizzata". Lo scrive su Twitter l'intelligence britannica nel suo rapporto quotidiano sulla guerra in Ucraina.

Secondo il ministero della Difesa di Londra, "in realtà, gran parte di queste aree sono ancora zone di combattimento attive, soggette ad attacchi partigiani, e con un accesso estremamente limitato ai servizi di base per molti cittadini"